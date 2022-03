Ucraina: in Lombardia organizzata accoglienza e assistenza sanitaria per animali domestici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ingresso in Regione Lombardia di animali quali cani, gatti, furetti deve essere prontamente comunicato dal proprietario o detentore e comunque da chi, a vario titolo, ne sia a conoscenza ai Dipartimenti veterinari competenti territorialmente che provvederanno a eseguire tutti gli interventi necessari alla regolarizzazione degli animali. "Per questo - aggiunge Moratti - è stata predisposta specifica modulistica destinata ai punti di ingresso dei profughi ucraini in Lombardia con le informazioni necessarie: specie animale, sesso, taglia, mantello, microchip, luogo di detenzione, nominativo e contatti utili del detentore".Regione Lombardia ha inoltre chiesto la collaborazione agli Ordini dei Medici Veterinari della Regione Lombardia che hanno predisposto e trasmesso ai Dipartimenti veterinari delle Ats gli elenchi di Medici veterinari liberi professionisti e delle Strutture sanitarie veterinarie disponibili per l'assistenza veterinaria 'pro bono publico' che si rendesse eventualmente necessaria per agli animali d'affezione giunti sul territorio regionale a seguito dell'emergenza in Ucraina. (Com)