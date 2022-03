Nord Macedonia: ministero Agricoltura, Serbia pronta a consentire l'export di grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia eliminerà il divieto di esportazione per grano e altri generi alimentari di prima necessità nei confronti della Macedonia del Nord. Lo ha dichiarato il ministro macedone dell'Agricoltura, Ljupco Nikolovski, secondo quanto riferisce la stampa locale. Secondo il ministro il divieto cadrà entro 10 giorni e riguarderà le esportazioni verso la Macedonia del Nord di grano, mais, farina e olio da cucina. Il ministro macedone ha incontrato oggi a Belgrado l'omologo serbo Branislav Nedimovic. Al centro dell'incontro sono stati gli strumenti a disposizione degli Stati che aderiscono all'iniziativa Open Balkans per una libera circolazione di persone, merci, beni e capitale. La Serbia aveva deciso in precedenza di bloccare le esportazioni di determinati prodotti alimentari a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina. (Seb)