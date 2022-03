Ucraina: Bianco (Anci), Comuni italiani mobilitati per pace e accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in svolgimento a Strasburgo la 42ma sessione del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa (Cplre). Oggi pomeriggio ha avuto luogo un dibattito sulla situazione in Ucraina e il Congresso ha adottato una dichiarazione ufficiale in tal senso. Il ministro ucraino per lo sviluppo delle comunità e dei territori, Oleksiy Chernyshov, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, e il sindaco della città di Mykolaiv, Oleksandr Senkevych, si sono collegati con il Congresso. Il presidente del Consiglio nazionale Anci Enzo Bianco ha così commentato: "Questa mattina abbiamo ascoltato il presidente della martoriata Ucraina Zelensky rivolgersi al Parlamento e al governo italiani. Così come fatto dagli autorevoli esponenti del governo nazionale e dei governi locali non posso che ribadire la nostra vicinanza e solidarietà al popolo ucraino, come abbiamo fatto nell'ultimo Consiglio nazionale Anci. La mobilitazione dei sindaci e delle città italiane è stata immediata: come ha detto il presidente Draghi, gli italiani hanno spalancato le porte delle proprie case e delle scuole ai profughi ucraini, in prevalenza donne e minori. E continueranno a farlo". All'ordine del giorno del Congresso le relazioni sull'applicazione della Carta europea delle autonomie locali in Germania, Lussemburgo, Turchia e Regno Unito, i rapporti sulle ultime elezioni locali in Armenia e Georgia, e delle elezioni locali e regionali in Danimarca e Marocco. (segue) (Rin)