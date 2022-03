Ucraina: fonti Nato a “Cnn”, Bielorussia potrebbe presto unirsi a offensiva russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Gli Stati Uniti e la Nato ritengono che la Bielorussia possa "presto" unirsi alla Russia nell'invasione dell'Ucraina. Lo riferisce l'emittente "Cnn" citando fonti interne all'amministrazione del presidente Joe Biden e all'Alleanza atlantica. Secondo un alto funzionario d'intelligence della Nato, il governo di Minsk starebbe "preparando il terreno per giustificare un'offensiva bielorussa in Ucraina". Ad avvalorare l'ipotesi vi è anche una fonte interna all'opposizione bielorussa secondo cui unità combattenti delle forze armate di Minsk sarebbero pronte a entrare in territorio ucraino già nei prossimi giorni, con migliaia di uomini preparati al dispiegamento. Il mese scorso la Bielorussia ha già votato per consentire al Paese di ospitare permanentemente forze e testate nucleari russe sul proprio territorio.