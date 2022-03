Ucraina: fonti Nato a “Cnn”, Bielorussia potrebbe presto unirsi a offensiva russa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento non vi sono indicazioni chiare su una diretta partecipazione di Minsk al conflitto in Ucraina, ma una fonte del Pentagono dichiara che “tutte gli indizi portano a concludere che i bielorussi si stiano preparando a entrare in Ucraina o che abbiano preso accordi in tal senso”. Secondo la valutazione di Usa e Nato, la partecipazione diretta al conflitto da parte della Bielorussia potrebbe destabilizzare quel Paese e una decisione in merito, più che al leader Aleksandr Lukashenko, spetterà al russo Vladimir Putin, che potrebbe utilizzare il territorio bielorusso condurre un’offensiva lungo il confine occidentale dell’Ucraina e tagliare, così, le rotte utilizzate dalle forze ucraine per approvvigionarsi di armi dalla Polonia. (Nys)