India-Oman: ministro Esteri omanita in visita a Nuova Delhi domani e dopodomani

- Il ministro degli Esteri dell’Oman, Sayyid Badr Hamad Hamood al Busaidi, sarà in visita ufficiale in India domani e dopodomani (23 e 24 marzo) su invito dell’omologo indiano, Subrahmanyam Jaishankar, con cui avrà un colloquio domani per esaminare lo stato delle relazioni bilaterali e scambiare opinioni su questioni regionali e internazionali di comune interesse. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Nuova Delhi. I due Paesi hanno una partnership strategica. L’Oman è tra i principali partner commerciali dell’India, con un commercio del valore di 7,5 miliardi di dollari nell’anno fiscale in corso, 2021-22, che sta per concludersi (il 31 marzo). Il Sultanato ospita una comunità di circa 620 mila indiani.(Inn)