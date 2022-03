Ucraina: ministero Difesa britannico, forniti 4.000 sistemi missilistici anti carro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha fornito alle Forze armate ucraine oltre 4.000 sistemi missilistici anti carro per aiutare "la loro resistenza contro l'aggressione russa". E' quanto dichiarano dal ministero della Difesa di Londra tramite Twitter, secondo cui i mezzi inviati all'Ucraina sono armamenti leggeri anti carro di nuova generazione (Nlaw). Il ministero britannico inoltre denuncia la "propaganda russa", in riferimento ad un video che interpellerebbe il segretario di Stato alla Difesa britannico Ben Wallace su un presunto programma nucleare per l'Ucraina e che lascerebbe pensare che Londra sarebbe rimasta a corto di armi anti carro. "Abbastanza sistemi d'arma per difendere sia la sicurezza nazionale del Regno Unito che per mantenere i nostri impegni nella Nato", affermano dal ministero della Difesa britannico. (Rel)