Speciale infrastrutture: credito, al Forum Abi Lab 2022 le priorità degli investimenti tra innovazione e sicurezza informatica

- Il mondo bancario accelera su innovazione e sicurezza, con programmi e strategie di investimento ancora più a misura del cliente. In primissimo piano spiccano il potenziamento dei servizi offerti attraverso la "nuvola" informatica (cloud computing), i percorsi di modernizzazione delle infrastrutture e la protezione dei canali remoti utilizzati dalla clientela. La costante attenzione delle banche per l'innovazione trova conferma anche nelle previsioni di spesa formulate dagli istituti di credito per il 2022: circa la metà dei gruppi intervistati prevede di incrementare gli investimenti in tecnologia (48 per cento), mentre quasi un terzo pensa di mantenere costante il budget rispetto al 2021 (28 per cento circa). E' quanto emerge - si legge in una nota - dal rapporto di Abi Lab, il Centro di ricerca per l'innovazione e la banca promosso dall'Abi, che mette a fuoco le priorità per l'innovazione (Ict-Information and communication technology) delle banche operanti in Italia. Lo studio, condotto su un campione rappresentativo di 25 realtà bancarie, è stato presentato al Forum Abi Lab che si tiene a Milano fino a giovedì 24 marzo. (Com)