Speciale infrastrutture: imprese, Inwit e Associazione Sovrano Ordine di Malta per la sanità del futuro “5G ready”

- L'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta e Inwit hanno firmato una partnership per la realizzazione di soluzioni di copertura mobile indoor multi-operatore 5G ready all'interno dell'ospedale San Giovanni Battista e della storica sede dell'Associazione di Piazza del Grillo a Roma. Inwit, riferisce una nota, installerà infrastrutture di rete Das (Distributed antenna system), microantenne che renderanno ottimale la ricezione del segnale mobile dei diversi operatori in qualsiasi ambiente delle due strutture, preservandone la bellezza estetica e culturale. Grazie al miglioramento del segnale mobile, si otterranno importanti benefici a vantaggio del lavoro del personale sanitario, dei pazienti e dei loro familiari, nonché per i frequentatori e i lavoratori dell'edificio storico di piazza del Grillo. Attraverso l'investimento infrastrutturale di Inwit, le due strutture potranno migliorare la qualità della connessione e, il plesso ospedaliero, potrà pensare ad una sanità più in linea con i tempi, con una tecnologia innovativa che consentirà di sviluppare e abilitare nuovi servizi digitali e in ambito E-Health. (Com)