Speciale energia: Algeria, un nuovo accordo per produrre energia rinnovabile dalle moschee

- Il ministro degli Affari religiosi dell'Algeria, Youssef Belmahdi, ha firmato un accordo quadro con il ministro delle Energie rinnovabili, Ben Atou Zayan, nell’ambito del programma del governo relativo allo sviluppo delle energie da fonte rinnovabile. Lo hanno riferito i media nazionali, secondo cui l'accordo mira in particolare a promuovere il settore dell'utilizzo dell'energia solare nelle moschee, nelle scuole coraniche e nelle istituzioni sotto tutela, nonché organizzare attività di sensibilizzazione nel campo della transizione energetica e della razionalizzazione dei consumi. Belmahdi ha affermato che la firma dell'accordo tra i due ministeri è stata preceduta da un processo di cooperazione sulla razionalizzazione dei consumi energetici, sul ricorso all'uso delle fonti rinnovabili, sulla fusione con il piano del governo per accompagnare la società sull'uso delle rinnovabili e per non sprecare il consumo delle energie tradizionali. Il ministro ha spiegato che il più grande processo e obiettivo è sensibilizzare il cittadino attraverso l'uso di energie da fonti rinnovabili nelle moschee per ottenere una maggiore risposta da parte della comunità in termini di risparmio energetico, soprattutto durante il mese sacro del Ramadan. (Ala)