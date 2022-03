Infrastrutture: Nesci, ridurre divario Nord-Sud su approvvigionamento idrico è priorità governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'acqua "è il nostro bene più prezioso, ad essa sono legate la salute e la sicurezza alimentare, è un elemento essenziale della vita e un diritto fondamentale e irrinunciabile per ogni abitante del pianeta. Ora più che mai, alla luce dei cambiamenti climatici, l'accesso all'acqua e il suo equo approvvigionamento sono temi dirimenti. Il Governo sta lavorando per affrontare il tema del water service divide, ovvero il gap infrastrutturale nella gestione dell'approvvigionamento idrico tra il Nord e Sud e del Paese". Lo ha detto, intervenendo alla presentazione del Libro Bianco 2022 'Valore Acqua per l'Italia' di The European House - Ambrosetti, la sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci. "Nell'ultimo anno abbiamo definito investimenti pari a 3,9 miliardi di euro per rafforzare le infrastrutture, ridurre le perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua e garantire la resilienza dell'agro-sistema irriguo. Abbiamo anche introdotto - ha aggiunto - semplificazioni normative e una riforma della governance per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati". (segue) (Rin)