Infrastrutture: Nesci, ridurre divario Nord-Sud su approvvigionamento idrico è priorità governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione italiana è caratterizzata da una gestione frammentata e inefficiente delle risorse idriche, e da scarsa efficacia e capacità industriale dei soggetti attuatori nel settore idrico soprattutto nel Mezzogiorno. Per questo abbiamo voluto rafforzare il processo di industrializzazione del settore con l'obiettivo di ridurre il divario esistente tra il Centro-Nord e il Sud. Oltre ai finanziamenti del Pnrr, abbiamo deciso di dedicare alla valorizzazione delle risorse idriche anche i fondi del Programma di assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa, il Reatc-Eu. Abbiamo voluto focalizzare il programma proprio sugli interventi idrici perché consapevoli di come il problema dell'efficienza idrica sia una delle principali emergenze del Sud. Tutti gli investimenti messi in campo sono orientati a favorire la gestione sostenibile dell'acqua per fini potabili, agroalimentari e idroelettrici, da cui dipende il presente e il futuro del sistema socioeconomico. Sono orientati, soprattutto, a ridurre il divario esistente tra i territori per una distribuzione equa delle risorse idriche, affinché - ha concluso Nesci - esse concorrano a garantire a tutti i cittadini sviluppo e benessere".' (Rin)