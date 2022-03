Energia: Pacifico (Ci), Tunisia ed Algeria centrali per ridurre dipendenza russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto commerciale con l'Algeria e la Tunisia per la fornitura di gas attraverso il gasdotto Tramsed, incrementandone il gettito anche attraverso l'estrazione in nuovi depositi, è un tema centrale per l’Italia. Lo ha detto la senatrice Marinella Pacifico (Coraggio Italia, Gruppo Misto) e segretario del comitato parlamentare Schengen, Europol ed Immigrazione. “L'impegno dell'Eni e del nostro ministro degli Esteri sembra orientato a chiudere contratti con altri Paesi produttori e liberarci dalla dipendenza russa", ha detto Pacifico, presidente del comitato di amicizia Italia-Tunisia in ambito Unione interparlamentare (Uip). “L'obiettivo nei prossimi anni è di far arrivare a Mazara del Vallo 10 miliardi di metri cubi in più di gas. Il progetto di incremento di gas, secondo Eni e Sonatrach, sarebbe raggiungibile in tempi rapidi", ha detto ancora la senatrice. "Considerato la delicatezza dei rapporti qudrilaterali, ovvero Ue- Italia-Algeria e Tunisia, ho in programma di recarmi a Tunisi per interlocuzioni inerenti le fonti di energia, anche quelle rinnovabili", ha concluso. (Res)