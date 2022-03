Albania: ministra Esteri Xhacka presenzia a partenza verso gli Usa di 212 rifugiati afgani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri albanese, Olta Xhacka, ha partecipato insieme all'ambasciatrice Usa Tirana, Yuri Kim, alla cerimonia per la partenza verso gli Usa di 212 rifugiati afgani ospitati nei mesi scorsi dall'Albania. Xhacka ha parlato di una cerimonia dal sapore "agrodolce", aggiungendo che "questa operazione ci ha avvicinato ancora di più ai nostri partner americani". "Gli Stati Uniti sono il posto migliore e il luogo delle opportunità. Se avevate avuto successo in Afghanistan nonostante i rischi e le difficoltà, sono sicura che avrete un futuro fantastico negli Stati Uniti", ha affermato Xhacka. "Spero che abbiate sempre un buon ricordo di questo posto e che in futuro torniate a trovarci", ha aggiunto la ministra degli Esteri albanese. "Quello che ho imparato nei miei due anni qui in Albania è che il popolo albanese prende molto sul seriola responsabilità di aprire le porte a uno straniero nel bisogno, in modo da farti sentire veramente un ospite", ha dichiarato l'ambasciatrice statunitense.(Alt)