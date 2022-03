Ucraina: Anelli (Lega), discorso Zelensky emozionante, è stato ringraziamento a Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il discorso fatto questa mattina dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky "lo ho trovato emozionante sotto certi aspetti, e devo anche dire che più che una richiesta di aiuto, è stato un ringraziamento nei confronti dell'Italia per tutto quello che sta facendo e, posso anche permettermi di dire, anche in particolare, nei confronti dei volontari lombardi che da subito si sono attivati sia per portare materiale, sia a prendere queste povere persone che si trovano in stato di guerra". Lo ha affermato oggi il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Roberto Anelli, a margine della seduta consiliare. "Ritengo che Zelensky abbia espresso ciò che è la verità dei fatti, quella che stiamo guardando tutti i giorni", ha aggiunto Anelli. "La risposta di Draghi - ha proseguito il capogruppo leghista - è stata molto incisiva. Ha delineato bene quello che è il percorso che vuole intraprendere l'Italia: continuare con le sanzioni pur sapendo che stanno portando in primis a noi italiani delle grosse difficoltà dal punto di vista economico, però di fronte ad atrocità di questo tipo dobbiamo tirarci su le maniche e farci carico di queste possibili conseguenze negative e aspettare in un futuro migliore". "La Lega ha un'unica voce che è quella di Matteo Salvini e quello che ha dichiarato mi sembra sia stato più che sufficiente a precisare qual è la linea politica", ha concluso Anelli. (Rem)