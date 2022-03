Etiopia: Tedros (Oms), Tigrè sull'orlo del "disastro umanitario"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tigrè è sull'orlo di un "grave disastro umanitario" a meno che non venga posta fine all'assedio. È l'allarme lanciato oggi dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. "La regione è isolata dalle forze eritree ed etiopi da più di un anno. Niente cibo, niente medicine, niente carburante, niente contanti, niente media, niente telecomunicazioni. La fame non deve mai essere usata come arma di guerra", ha affermato Tedros su Twitter. Già la scorsa settimana Tedros aveva denunciato che circa tre quarti delle strutture sanitarie valutate dall'Oms sono state danneggiate o distrutte e che pertanto è necessario molto di più, per questo nelle prossime settimane saranno inviate ulteriori 95 tonnellate di forniture, sebbene non sia stato ancora concesso alcun permesso.(Res)