Ucraina: ambasciatore in Vaticano, spero nella visita del Papa a Kiev, sarebbe fondamentale

- “Spero che Papa Francesco accolga l’invito del presidente Zelensky. Sicuramente una visita del Santo Padre in Ucraina sarebbe estremamente importante, proprio per dare supporto al nostro Paese in questa tragedia”. Lo ha detto a "Sky Tg24" Andriy Yurash, ambasciatore ucraino presso la Santa Sede. “La comunità cattolica in Ucraina è molto grande e forte - ha proseguito -, quindi questo non sarebbe soltanto un gesto per questa parte, intendo la comunità cattolica, ma per l’intera società e per tutto il Paese. In numeri concreti la comunità cattolica rappresenta circa il 10% della popolazione ucraina, tuttavia penso che il sostegno al Santo Padre sia molto più alto nel Paese, siamo intorno al 44 per cento". Questo è un dato che si riferisce a prima “dell’inizio della guerra. Penso dunque che qualunque gesto, qualunque messaggio dalla Santa Sede, e in particolare dal Papa, avrebbe un valore grandissimo, sarebbe molto apprezzato dalla società ucraina, dai leader politici, ed anche dai credenti e non”, ha chiarito. “Sarebbe davvero fondamentale se il Santo Padre potesse davvero andare a Kiev. In queste circostanze - ha concluso - qualunque possibile messaggio che riceviamo e riceveremo dal Vaticano sarà di grande valore per tutta la società”. (Res)