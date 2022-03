Veneto: un convegno e una mostra nel veronese per il lavoro invisibile delle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state presentate oggi nella Sala Rossa del palazzo Scaligero a Verona, due iniziative dedicate al lavoro femminile e promosse da Provincia, Europe Direct, associazione Moica e associazione Toponomastica Femminile. “Il lavoro delle donne tra l’invisibilità familiare, sociale e professionale”, sarà il tema del convegno in programma alle 16.30 di martedì 5 aprile nella Loggia di Fra’ Giocondo al Palazzo Scaligero a Verona. L’incontro punterà a far emergere il valore del lavoro delle donne dall’antichità ad oggi, sviluppando argomenti quali le politiche europee per la parità di genere e la conciliazione vita/lavoro. Dopo i saluti del presidente della Provincia Manuel Scalzotto, interverranno Tina Leonzi, presidente fondatrice di Moica, Linda Laura Sabbadini, Chair Women 20/Italia, Donata Gottardi, docente di diritto del lavoro all’Università di Verona, Anna Vitali, presidente di Moica, Maria Pia Ercolini, presidente di Toponomastica Femminile, Roberta Girelli, presidente Terziario Donna Veneto e Christian Verzè, referente dello Europe Direct della Provincia di Verona. Ad anticipare il convegno, promosso nella “Giornata Internazionale del lavoro invisibile”, ci sarà la mostra “Donne e lavoro” ospitata nel Loggiato Vecchio in piazza dei Signori dal 28 marzo al 5 aprile. L’evento, organizzato dall'associazione Toponomastica Femminile, proporrà 48 tavole che illustrano storie di donne protagoniste in diversi ambiti: intellettuale, professionale, creativo, artigianale e operaio. Tra le figure citate: mondine, scrittrici, politiche e promotrici dei diritti civili.(Rev)