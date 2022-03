Trasporti: Zaccheo (Art), disciplina europea su slot aeroporti va rivista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disciplina europea sugli slot aeroportuali va rivista nell’ottica di una maggiore apertura e concorrenza. Lo ha detto Nicola Zaccheo, presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), durante la sua audizione odierna alla Camera dei deputati. “Nel contesto italiano, l’applicazione di una soluzione come quella francese, che vieta i voli a corto raggio per collegamenti che potrebbero essere sostituiti con tratte ferroviarie ad alta velocità, richiederebbe una legge ad hoc, non essendo rimessa ad un’autorità amministrativa indipendente la possibilità di avviare provvedimenti che si risolvono in una inibizione stessa dell’esercizio del servizio di trasporto: soluzioni alternative potrebbero essere rappresentate, ad esempio, dall’introduzione di elementi disincentivanti per tratte specifiche”, ha detto. (Rin)