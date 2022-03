Ucraina: ambasciatore in Vaticano, ruolo Santa Sede molto importante per fermare la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In termini di possibile organizzazione delle trattative fra i due Paesi vediamo un ruolo molto importante della Santa Sede. Di fatto il Papa, durante discorsi ufficiali o altri impegni, ha sempre detto qualcosa sulla situazione in Ucraina. Si è sempre rivolto ai leader più importanti”. Lo ha detto Andriy Yurash, ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, ospite di "Sky Tg24", interpellato su come, in queste settimane di conflitto, è cambiato il ruolo di mediazione del Vaticano nel tentativo di portare Vladimir Putin al tavolo dei negoziati, e provando a sondare la sua disponibilità a trattare poi, in concreto, una soluzione . “A tutti - ha proseguito - deve essere chiaro che questa non è un’operazione militare come qualcuno, fin dall’inizio, ha cercato di dire. È una guerra terribile, è un massacro, con migliaia di persone che sono già rimaste uccise. Comprendendo questa realtà, e come detto anche due settimane fa proprio dopo le preghiere della domenica, lo stesso Papa ha affermato che questa non è un’operazione militare ma una vera guerra. In questa circostanza il Santo Padre sta cercando una via per fermare il conflitto, ed è pronto a partecipare in qualunque forma che possa portare ad una possibile fine della guerra”. “Ora, purtroppo, da parte dei russi non vediamo nessun gesto che possa essere a favore di una vera percezione della realtà, né vediamo alcun gesto mirato ha porre davvero fine a questa situazione terribile. È stato ripetuto diverso volte - ha concluso - che il Vaticano è pronto a dare il suo contributo per favorire le trattative tra la Russia e l’Ucraina, e non appena sarà possibile dei rappresentati ucraini verranno qui presso la Santa Sede, ma adesso la cosa più importante è fare pressione sulla parte russa affinché abbiano, in qualunque modo, un approccio costruttivo perché, al momento, Mosca sta continuando a porre delle richieste assolutamente irrealistiche al nostro Paese”. (Res)