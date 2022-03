Scuola: Bianchi, orientamento accompagni ragazzi da secondo anno di scuola secondaria di primo livello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'orientamento "non può essere surrogato dal marketing delle università, ma deve accompagnare i ragazzi dal secondo anno della scuola secondaria di primo livello". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, in audizione presso le commissioni riunite Bilancio, Istruzione e Politiche Ue del Senato nell'ambito della prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). "Non si tratta di sperimentare il lavoro, ma di avere un orientamento di vita al di là della scuole e delle università", ha spiegato Bianchi in tema di riforma dell'orientamento. (Rin)