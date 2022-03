Medio Oriente: il 2 aprile inizierà il mese di Ramadan in gran parte Paesi musulmani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo giorno del mese sacro del Ramadan cadrà il 2 aprile nella maggior parte dei Paesi musulmani. Lo ha annunciato il Centro astronomico internazionale, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa emiratina "Wam". Il mese di Ramadan è il periodo dell'anno in cui i musulmani digiunano dall'alba al tramonto del sole per 30 giorni. Il Ramadan è per i fedeli musulmani uno dei cinque pilastri dell'Islam, insieme alla professione di fede, al pellegrinaggio alla Mecca, alla preghiera e all'elemosina obbligatoria. Quest'anno il Ramadan avverrà nel pieno di una scarsità di grano e cereali, a causa della guerra in Ucraina e della sanzioni alla Russia che insieme hanno limitato l'esportazione dei prodotti. (Res)