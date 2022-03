Imprese: Giorgetti, governo al fianco della Ferrari per mondo decarbonizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo al fianco di Ferrari per affrontare la sfida per un mondo decarbonizzato. Oggi parte una nuova storia, una collaborazione tra azienda territorio e istituzioni, che sarà di successo, di passione e orgoglio. Ferrari non è solo un marchio, ma il simbolo dell’Italia protagonista e vincente nel mondo". Il ministro Giancarlo Giorgetti a Maranello ha firmato il protocollo d’intesa con Ferrari con il quale il Mise si impegna a dare un contributo per assistenza tecnica e finanziaria attraverso lo strumento dei contratti di sviluppo. E' quanto si legge sul profilo Facebook del dicastero. (Rin)