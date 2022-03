Russia: danese Maersk cessa attività e vende asset nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di trasporto marittimo e logistica danese Maersk, il più grande armatore al mondo per navi mercantili, ha annunciato la cessazione delle attività in Russia e la vendita dei suoi asset nel Paese, per via degli eventi in Ucraina. Lo si legge nell'avviso della compagnia ai clienti. Inoltre la società termina di accettare nuovi ordini su tutti i suoi servizi da e per la Russia, compresi quelli oceanici, transcontinentali, ferroviari e aerei. "L'esportazione di tutti i container precedentemente importati dalla Russia è prevista fino alla fine di aprile 2022", si legge nel messaggio. (Rum)