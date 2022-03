Milano: polizia sgombera palazzina in via Breda 54, era occupata dal 2019 da un collettivo anarchico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo le 6 di questa mattina, gli agenti della questura di Milano ha sgomberato una palazzina in via Breda 54, zona Greco, che era occupata dalla fine del 2019 dal collettivo anarchico "Casa Brancaleone". In esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dell'autorità giudiziaria, lo stabile verrà riconsegnato alla proprietà, dopo che sono state allontanate le 11 persone e i tre cani che vivevano all'interno in pessime condizioni igieniche. Gli occupanti saranno deferiti all'autorità giudiziaria per occupazione abusiva. (Rem)