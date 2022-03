Germania: avvistato uomo armato di fucile in bosco nei pressi Bielefeld

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo armato di fucile, con indosso elmetto e uniforme, è stato avvistato in un bosco presso Bielefeld durante lo scorso fine settimana. È quanto comunicato oggi dalla polizia della città, che ha consigliato di tenersi a distanza e non rivolgersi al soggetto. Chi dovesse incontrare l'uomo armato dovrebbe allertare le forze dell'ordine. Secondo il quotidiano “Neue Westfaelische”, potrebbe trattarsi di un esponente dei “Reichsbuerger”, movimento di destra formato da nostalgici del Reich tedesco. Non necessariamente monarchici, i “cittadini dell'Impero” non riconoscono la Repubblica federale di Germania e le sue leggi e sostengono forme di autogoverno comunitario a livello locale, di norma confinate a limitati agglomerati rurali o a singole abitazioni. Tra le attività dei “Reichsbuerger” figurano ronde di sorveglianza nelle città e l'organizzazione di milizie armate. L'identità dell'uomo avvistato nel bosco presso Bielefeld rimane da chiarire, così come le caratteristiche dell'arma che porta con sé. Qualora si trattasse di un fucile funzionante, sarebbe necessario il porto d'armi. In caso di arma “decorativa”, il trasporto in pubblico è vietato. (Geb)