Ucraina: Mandelli (FI), ogni sforzo per arrivare a pace

- "L'intervento del presidente ucraino Zelensky ha reso, se possibile, ancora più forte il sentimento di solidarietà e vicinanza al popolo ucraino, vittima di un conflitto terribile. Continueremo a profondere tutti gli sforzi per l'unico obiettivo possibile: il raggiungimento della pace per fermare questo eccidio orribile di vite umane e stroncare la minaccia che al momento grava su tutta l'Europa". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia, Andrea Mandelli, vicepresidente della Camera. (Com)