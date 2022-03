Speciale energia: Libano, prezzi del carburante in aumento, distributori in sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi del carburante in Libano sono stati rivisti al rialzo rispetto a venerdì 18 marzo. Il nuovo listino pubblicato dal ministero dell'Energia mostra che il costo della benzina a 95 e 98 ottani è aumentato di 14 mila lire libanesi (circa 841 euro, secondo il tasso di cambio ufficiale) per tanica, ovvero 20 litri. La bombola del gasolio è aumentata di 30 mila lire libanesi (18,02 euro) rispetto a venerdì scorso, mentre la bombola del gas ha registrato un aumento di 8mila lire libanesi (circa 4,81 euro). Nel dettaglio, la benzina a 95 ottani costa 431 mila sterline (circa 258,79 euro) a tanica, mentre la benzina a 98 ottani ha un prezzo di 441 mila sterline (circa 264,80 euro) a tanica. Una tanica di diesel costa 455 mila sterline (circa 273,20 euro). Infine, il costo di una bombola del gas è salito a 297 mila sterline (circa 180,81 euro). L'agenzia di stampa nazionale "Nna" ha indicato che i distributori di carburante stanno osservando uno sciopero e si sono riuniti davanti al ministero dell'Energia. Il sindacato dei proprietari di cisterne e distributori di carburanti ha annunciato mercoledì scorso, 17 marzo, lo sciopero su tutto il territorio nazionale e un comizio davanti alla sede del ministero dell'Energia. Un conflitto oppone i proprietari di autocisterne al dipartimento del Petrolio del ministero dell'Energia. Dalla fine del 2019, il dipartimento ha chiesto che i serbatoi delle autocisterne fossero standardizzati per motivi di sicurezza. Tuttavia, i conducenti si oppongono a questa misura, sostenendo che crea costi aggiuntivi che non possono permettersi. (Lib)