Speciale energia: Acqua, Gallone (FI), urge manutenzione impianti contro sprechi e per energia rinnovabile

- Nella giornata dell’acqua, Forza Italia rilancia il tema della manutenzione e dell'ammodernamento degli impianti e delle condutture idriche, per un'azione strutturale ma rapida come previsto dagli stanziamenti dedicati a questo capitolo dal Pnrr. Lo dichiara la vicepresidente di Forza Italia al Senato, Alessandra Gallone, responsabile del dipartimento ambiente del partito. "A questo - prosegue - si aggiunge l’inquinamento delle acque sotterranee come evidenziato dal rapporto Onu, a cui bisogna porre rimedio perché si tratta di un processo sostanzialmente irreversibile". "L'Italia - spiega - è la nazione europea che consuma più acqua, superando i 236 litri per abitante al giorno. Ma siccità e dispersione delle risorse idriche rischiano di ridurre al minimo le nostre scorte d'acqua, un bene troppo prezioso per essere colpevolmente sciupato". "Per tutelare l'acqua non possiamo più rinviare un’azione immediata, coordinata e condivisa a partire da un censimento aggiornato della rete idrica. Inoltre, raccogliamo il grido di aiuto del sistema dell’idroelettrico, che produce importantissima energia rinnovabile. Un settore allo stremo a causa della siccità ma che va tutelato perché contribuisce a garantire la sicurezza energetica nazionale e quella indipendenza di cui abbiamo urgente bisogno", conclude. (Rin)