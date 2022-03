Export: Di Stefano, continua corsa dell'Italia, a gennaio +5,1 per cento verso Paesi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante tutte le difficoltà, anche nel 2022 continua la corsa dell’export italiano: per il mese di gennaio l'Istat ha stimato un sensibile incremento congiunturale delle esportazioni sia verso i Paesi dell’Unione europea (+5,1 per cento), che verso l’area extra Ue (+5,4 per cento). Lo scrive su Facebook il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano. L’andamento del nostro export all'inizio di questo nuovo anno continua, quindi, a seguire il trend crescente già registrato nel nell'anno record 2021. Con il massimo sostegno del governo, e grazie alla loro capacità di innovazione, resilienza, creatività e impegno, le nostre imprese continuano ad essere molto competitive sui mercati internazionali malgrado l'aggravarsi dei problemi energetici, logistici e geopolitici", ha scritto Di Stefano. "Nemmeno il tempo di uscire dall'emergenza sanitaria e ci troviamo però alle prese con una violentissima guerra in Europa che sta aggravando il già precario quadro degli approvvigionamenti di gas, altre materie prime e semilavorati", ha aggiunto. (segue) (Res)