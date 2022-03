Export: Di Stefano, continua corsa dell'Italia, a gennaio +5,1 per cento verso Paesi Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario ha spiegato che si stanno "mettendo in campo tutti gli strumenti possibili per consentire alle nostre imprese esportatrici di far fronte a queste sfide nel miglior modo possibile, aprendo ad esempio canali di fornitura e opzioni logistiche diversi da quelli tradizionali, che sono sempre più a rischio". "Proprio in quest'ottica, al ministero degli Affari esteri abbiamo attivato una task force d'emergenza per assistere le imprese impattate dalla guerra tra Russia e Ucraina. Proprio nei giorni scorsi ho completato un ciclo di audizioni delle associazioni di categoria nazionali e, insieme al parlamento, stiamo mettendo a punto concrete misure economiche urgenti di sostegno alle nostre imprese colpite dalla crisi", ha concluso Di Stefano. (Res)