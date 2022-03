Milano: scooter in fiamme nella notte in via Gian Galeazzo e via Marghera, indaga la polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco prima di mezzanotte, una volante della polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti in via Gian Galeazzo per l'incendio di due motorini, una Vespa e un Sh. Le fiamme hanno coinvolto parzialmente anche una Smart parcheggiata nelle vicinanze, ma non è ancora chiaro se il rogo sia esploso per cause accidentali o se sia stato appiccato intenzionalmente. Sempre nel corso della notte, poi, intorno alle 4:30, la polizia è intervenuta per un secondo incendio in via Marghera: a prendere fuoco, questa volta, uno scooter a noleggio e una bicicletta in sharing che si trovava nelle vicinanze. (Rem)