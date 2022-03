Imprese: Societe Generale migliora a “Buy” il giudizio su Intesa Sanpaolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Societe Generale ha rivisto al rialzo, da “Hold” a “Buy”, la raccomandazione sul titolo di Intesa Sanpaolo. È quanto si legge in un rapporto sulle banche italiane diffuso oggi, in cui gli analisti stimano una diminuzione di 125 punti base sul Cet1 ratio della banca, a fronte dello “scenario estremo” legato al conflitto russo-ucraino. Un impatto che, precisano, è da considerarsi precedente a azioni di mitigazione come lo scudo fiscale o la generazione organica di capitale. “A fronte di un’esposizione di 5,1 miliardi di euro in termini di prestiti, pari all’1,1 per cento circa sul totale della banca, riteniamo che l’impatto della crisi sul Cet1 ratio sia gestibile per Intesa Sanpaolo: nel complesso, nell’attuale contesto la banca può vantare un mix positivo e una buona visibilità sul ritorno del capitale”, scrivono gli analisti di Societe Generale, ricordando che l’amministratore delegato dell’istituto, Carlo Messina, ha confermato i target finanziari del business plan. (Rin)