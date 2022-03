Camera: domani audizione su finanza territoriale e federalismo fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 23 marzo, alle ore 8, presso l'Aula del V piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale svolge l'audizione di Livia Salvini, coordinatrice della Commissione con compiti di studio, supporto e consulenza in materia di federalismo fiscale insediata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale. L'appuntamento - rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv.(Com)