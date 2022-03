Ucraina: consigliere del governo a “Cnn”, Putin potrebbe essere fermato dai suoi uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esiste la possibilità che il potere del presidente della Russia, Vladimir Putin, sia limitato “dalla sua stessa gente”. Lo ha detto all’emittente statunitense “Cnn” Liubov Tsybulska, consigliere militare del governo ucraino, parlando da Varsavia dei possibili scenari futuri del conflitto. “Credo che il miglior scenario possibile sia che qualcosa accada in Russia. Sappiamo che esiste già una divisione all’interno dell’élite, con persone all’interno del governo che comprendono che questa guerra porterà la Russia al collasso. Non possiamo aspettarci che figure che hanno sostenuto la guerra inizino a protestare e facciano una rivoluzione. Ma c’è la possibilità che il potere di Putin sia limitato dalla sua stessa gente”, ha osservato Tsybulska. Quanto alla situazione sul terreno, secondo il consigliere del governo di Kiev le forze russe “non riescono a entrare nelle città e a prenderne il controllo”. “Lo hanno fatto a Kherson, ma la popolazione continua a protestare e a resistere. I russi non sanno che cosa fare, e lo stesso accade a Mariupol, a Kharkiv e a Kiev. Possono bombardare e uccidere civili, ma non possono prendere il controllo delle città”. Secondo Tsybulska, l’obiettivo finale di Putin è la capitale, “ma sarà molto difficile, se non impossibile, conquistarla”. “Naturalmente, la Russia vuole terrorizzare i civili, vuole diffondere il panico e demoralizzare la popolazione per ridurre il sostegno che essa continua ad accordare all’esercito ucraino”, ha aggiunto il consigliere. (Nys)