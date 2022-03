Energia: prima ministra lituana, gruppo Orlen progetta di smettere di raffinare petrolio russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo petrolifero polacco Orlen, proprietario dell'unica raffineria di greggio della Lituania, sta pianificando di smettere completamente di acquistare petrolio russo nel prossimo futuro. Lo ha dichiarato oggi la prima ministra lituana, Ingrida Simonyte, secondo quanto riferito dal portale web "Delfi". Quando le è stato chiesto se fosse realistico per la Lituania interrompere tutte le sue importazioni energetiche dalla Russia, la prima ministra Simotnye ha risposto: "Per quanto ne so, la stessa società (Orlen) intende abbandonare il petrolio greggio (russo) nel prossimo futuro". La premier ha chiarito che "spetta all'azienda decidere, perché è Orlen che sta comprando (greggio), non lo Stato". Il vice amministratore delegato di Orlen, Audrius Daugnora, ha recentemente affermato che non sarebbe difficile per la società smettere di raffinare il petrolio russo, perché le sue fonti di greggio sono diversificate già dal 2014. Inoltre, all'inizio di marzo il gruppo ha dichiarato che stava intensificando le forniture di petrolio greggio nelle sue raffinerie provenienti da rotte alternative rispetto alla Russia, e aveva concordato con la compagnia nazionale saudita di idrocarburi Aramco l'acquisto di altre cinque petroliere, al fine di reindirizzare parte del greggio verso la raffineria di Mazeikiai, nel nord ovest della Lituania.(Sts)