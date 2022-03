Ucraina: Di Maio, Kiev merita pace, resiste per difendere anche Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- La pace è ciò che ogni popolo al mondo merita: vivere nella pace e nella libertà. E lo merita anche l’Ucraina. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Davanti a un'invasione barbara, che sta seminando morte e distruzione, massimo appoggio alla resistenza del popolo ucraino. 117 sono i bambini morti finora sotto le bombe russe e come detto dal presidente Zelensky, oggi in collegamento con il nostro Parlamento, 'ci sono morti, migliaia di feriti, decine di migliaia di famiglie distrutte, milioni di case abbandonate. Ormai seppelliamo i morti nelle fosse comuni nei parchi. 117 non è il numero finale, la guerra continua, i missili russi non smettono di uccidere'". "Questo conflitto sanguinoso e assurdo è alle porte d'Europa, e noi stiamo dando tutto il nostro sostegno al popolo ucraino, che difende il proprio Paese con coraggio e dignità. Ma difende anche noi: resistendo ai confini dell’Unione europea, resiste per ogni singolo Stato che ne fa parte. Ogni nostra azione ha come obiettivo finale una soluzione di pace, è il nostro impegno e continuiamo a lavorare con determinazione", ha aggiunto il ministro. (Res)