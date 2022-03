Ucraina: Lollobrigida, Fd'I compatta per intervento Zelensky, sosteniamo pace e democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fratelli d'Italia compatta in Aula durante l'intervento del presidente ucraino Zelensky. Democrazia, sovranità delle nazioni e libertà: questo il messaggio che va raccolto e sostenuto e che deve essere alla base dell'impegno quotidiano verso una rapida e duratura pace nel cuore d'Europa". Lo afferma in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. "Parallelamente - continua - bisogna mettere in campo ogni azione possibile affinché le imprese e i cittadini danneggiati dal conflitto possano fronteggiare gli effetti di questa grave crisi sempre più globale. Fratelli d'Italia ha presentato emendamenti e proposte in questo senso e chiede che governo e maggioranza li recepiscano con rapidità e convinzione". (Com)