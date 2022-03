Ungheria: candidato opposizione Marki-Zay, scegliamo l’Occidente invece dell’Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ungheresi devono scegliere l’Occidente anziché l’Oriente alle prossime elezioni parlamentari del 3 aprile. Lo ha dichiarato in un videomessaggio su Facebook il candidato premier dell’opposizione, Peter Marki-Zay. Questo è il messaggio che vuole consegnare agli elettori nel corso di una serie di visite elettorali in tremila località nei prossimi giorni di campagna. “Il governo di Viktor Orban ha avuto 12 anni per usare le risorse dell’Unione europea allo scopo di colmare i ritardi dell’Ungheria ma la sfida della guerra in Ucraina ha raggiunto un Ungheria che è ancora il secondo Paese più povero d’Europa, in ritardo non solo rispetto all’Europa occidentale ma anche agli altri Paesi della regione”, ha detto Marki-Zay. L’esecutivo “ha sprecato e rubato 12 anni di vita degli ungheresi” e la nazione “non ha altri quattro anni” da buttare. “Se Orban dovesse restare al potere, sappiamo cosa accadrà in futuro: diventeremo più poveri durante la crisi”, ha messo in guardia il candidato della coalizione di opposizione. (segue) (Vap)