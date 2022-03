Ambiente: Coldiretti, in Lombardia 82 per cento di pioggia in meno rispetto a inverno scorso, 30 per cento produzione agricola a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo 65 millimetri di pioggia sono caduti in Lombardia durante l'ultimo inverno appena concluso, l'82 per cento in meno rispetto all'anno precedente. È il drammatico bilancio che emerge da un'analisi della Coldiretti regionale su dati Arpa Lombardia relativi all'inverno meteorologico (da dicembre a febbraio) diffuso in occasione della giornata mondiale dell'acqua, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite che si celebra il 22 marzo, dopo un inverno che ha lasciato l'Italia con un terzo in meno di pioggia ma con precipitazioni praticamente dimezzate al Nord. Il fiume Po al Ponte della Becca (Pavia) è sceso a -3,3 metri ed è ai minimi del periodo da almeno trent'anni, secondo l'analisi della Coldiretti, e anomalie si vedono anche nei grandi laghi che hanno percentuali di riempimento che vanno dal 5 per cento di quello di Como al 31 per cento del Maggiore, secondo il monitoraggio della Coldiretti. Una situazione rappresentativa dello stato dell'intero bacino idrografico del Nord con corsi d'acqua in magra dal Piemonte al Veneto, dal Trentino Alto Adige al Friuli Venezia Giulia, dall'Emilia Romagna alla Toscana. Una conferma dei cambiamenti climatici in atto che hanno cambiato soprattutto la distribuzione temporale e geografica delle precipitazioni tanto che la siccità che è diventata la calamità più rilevante per l'agricoltura italiana con danni stimati in media in un miliardo di euro all'anno soprattutto per le quantità e la qualità dei raccolti, secondo l'analisi Coldiretti. (segue) (Com)