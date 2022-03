Ambiente: Coldiretti, in Lombardia 82 per cento di pioggia in meno rispetto a inverno scorso, 30 per cento produzione agricola a rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La siccità nella pianura padana – precisa la Coldiretti – minaccia oltre il 30 per cento della produzione agricola nazionale, fra pomodoro da salsa, frutta, verdura e grano, e la metà dell'allevamento che danno origine alla food valley italiana conosciuta in tutto il mondo. "Le coltivazioni seminate in autunno – afferma Paolo Carra, vice presidente di Coldiretti Lombardia – come orzo, frumento e loietto iniziano ora la fase di accrescimento che rischia di essere compromessa dalla siccità. Ma a preoccupare è anche lo sviluppo dei prati destinati all'alimentazione degli animali perché se le condizioni di secca dovessero continuare, gli agricoltori saranno costretti a intervenire con le irrigazioni di soccorso se sarà possibile. Dall'altra parte nei prossimi giorni partiranno le lavorazioni per la semina del mais, del girasole e della soia, ma con i terreni aridi e duri le operazioni potrebbero essere più che problematiche". In questo scenario – continua la Coldiretti regionale – vanno rivisti i termini per l'applicazione del deflusso ecologico che si vuole introdurre in Lombardia. (segue) (Com)