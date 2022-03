Ambiente: Coldiretti, in Lombardia 82 per cento di pioggia in meno rispetto a inverno scorso, 30 per cento produzione agricola a rischio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pensato per raggiungere obiettivi ambientali stabiliti nelle direttive europee – precisa la Coldiretti regionale – così come è stato definito non tiene in dovuta considerazione i cambiamenti climatici, con gli effetti della tendenza alla tropicalizzazione che si stanno verificando sui nostri territori. Se venisse applicato senza gli opportuni aggiustamenti – continua la Coldiretti Lombardia – rischierebbe di compromettere il regolare lavoro nelle campagne con conseguenze negative sia sulla produzione di cibo sia sugli stessi risultati che si prefigge di ottenere. Nei campi, infatti, l'acqua viene in parte utilizzata per le colture agricole per poi essere restituita alle falde, preservando così la salute dei terreni. Senza considerare che la presenza della risorsa idrica nella rete di fossi e canali di cui la Lombardia è ricca contribuisce al mantenimento di habitat ecologici custodi di biodiversità. Senza acqua – conclude la Coldiretti Lombardia – non solo non ci può essere produzione di cibo ma si andrebbe incontro all'abbandono delle campagne con impatti negativi a livello paesaggistico, di presidio del territorio e di prevenzione contro fenomeni di dissesto. (Com)