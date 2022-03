Speciale difesa: Regno Unito, addetto militare russo convocato al ministero della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa britannico ha convocato l'addetto militare russo dell’ambasciata a Londra sulla situazione in Ucraina. Lo ha twittato il dicastero britannico. "L'addetto militare russo è stato convocato per la seconda volta al ministero della Difesa in relazione all'invasione dell'Ucraina e alla condotta delle forze armate russe. Il secondo sottosegretario permanente Laurence Lee ha protestato con la massima fermezza contro i persistente e ingiustificati atti di violenza commessi contro civili innocenti dalle forze russe e ha ricordato al procuratore distrettuale gli obblighi della Russia ai sensi della Convenzione di Ginevra", ha twittato il ministero. (Rel)