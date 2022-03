Speciale difesa: scelti i sistemi Lionfish di Leonardo per nuove unità della Marina olandese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già a bordo di diverse piattaforme nel mondo, la famiglia di sistemi di difesa Lionfish di Leonardo è stata scelta anche dalla Marina olandese, nella variante “Top”, per equipaggiare i suoi pattugliatori classe Holland; le unità Lpd (Landing platform dock) e Jss (Joint support ships), classe Johan de Witt e Karel Doorman. A queste si aggiunge l’unità Css (Combat support ship), classe Den Helder. Lo riferisce una nota. La Lionfish Top è una delle versioni da 12.7mm della nuova famiglia di torrette navali a controllo remoto, che include i modelli “Ultralight” e “Inner reloading” dello stesso calibro e il modello “20” da 20mm. Il sistema ha un peso inferiore ai 300 chilometri ed è particolarmente efficace in presenza di minacce ravvicinate e all’interno di scenari asimmetrici. L’efficacia e la precisione anche a elevate distanze sono garantite dall’impiego di un sensore infrarosso raffreddato che integra l’ottica Mini Colibrì di Leonardo. Quest’ultima è comune a tutta la famiglia e può integrare anche un sensore non raffreddato. In base alla tecnologia utilizzata, il raggio di scoperta può arrivare fino 12 chilometri. (Com)