Speciale difesa: Romania, forze navali pattugliano il Mar Nero per valutare la presenza di mine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze navali rumene hanno inviato una nave per pattugliare e controllare la presenza di mine nelle acque territoriali, dopo che la direzione idrografica ha emesso venerdì scorso un allarme relativa all’area nord-occidentale del Mar Nero. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Bucarest in un comunicato. Secondo le autorità romene, sinora non sono state rilevate delle mine nell'area di pattuglia. “Nel caso in cui si riscontrasse la presenza di ordigni, le forze navali romene sono pronte ad agire con mezzi di contrasto adeguati. Negli ultimi anni, lo Stato maggiore delle forze navali ha agito per sviluppare capacità di contrasto alle minacce subacquee, fornendo attrezzature a elevate prestazioni sviluppando procedure operative e abilità di squadre di militari, nonché attraverso la partecipazione di strutture specializzate a missioni ed esercitazioni internazionali per contrastare mine e altre minacce subacquee", riferisce il ministero della Difesa. Il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) ha annunciato che 420 mine sono attualmente alla deriva nel Mar Nero, dopo che diverse tempeste hanno rotto i cavi di ancoraggio che le collegavano al fondo del mare. Le mine erano state piazzate dalle forze di difesa ucraini nelle aree portuali per impedire alle navi russe di avvicinarsi alla costa e proteggere soprattutto Odessa, il principale porto dell'Ucraina sul Mar Nero. (Rob)