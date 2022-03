Speciale difesa: Aresta (M5s) su sindacati militari, giorno storico per Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un giorno storico perché, con la libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia a ordinamento militare, arriviamo a una conquista di civiltà che rende più forte la nostra democrazia e più affini a quelli degli altri lavoratori i diritti dei ‘professionisti con le stellette’, pur confermando e garantendo la tipicità dello status militare nel contesto dell’Amministrazione pubblica. Di questo, in qualunque modo, dobbiamo essere orgogliosi. A noi era richiesto di fare questo passo decisivo e codificare in una legge dello Stato un diritto oramai maturo nella nostra società. Il Parlamento vigilerà per la piena attuazione di questo diritto e potrà intervenire nelle sue linee d’indirizzo al governo in sede di discussione dei regolamenti attuativi". Lo ha affermato Giovanni Luca Aresta, deputato del Movimento cinque stelle e capogruppo in commissione Difesa, nonché relatore in Aula a Montecitorio della proposta di legge sui sindacati militari. "Il testo che ci apprestiamo a votare - ha aggiunto - è il frutto di un equilibrio tra diverse sensibilità politiche, una sintesi condivisa. Il lavoro fin qui fatto dal Parlamento consegna poi alla dialettica tra le istituende 'associazioni professionali militari' e la controparte quegli avanzamenti di fatto che solo il confronto positivo può far maturare. È evidente che, come accade per tutti i provvedimenti che intervengono normando un ambito nuovo del nostro ordinamento, ci sarà spazio in questo senso per i miglioramenti e le correzioni che la pratica dell’esercizio del diritto sindacale potrà così produrre". (Rin)