Veneto: censimento dei capannoni, online un geoportale che uniforma tutti i dati

- E’ stato presentato stamattina a palazzo Giacomelli di Treviso il geoportale capannonionoff.it realizzato da Assindustria Venetocentro, assieme alle Province e alle Camere di Commercio di Padova e Treviso e Consorzio BIM Piave. Il progetto, frutto di un lavoro pluriennale, raccoglie in una base dati unica le informazioni su aree e capannoni produttivi, attivi o dismessi, servizi e infrastrutture. “Oggi è una sorta di battesimo di un progetto che censisce circa 32 mila capannoni presenti nel territorio delle province di Padova e Treviso. In tutto il Veneto sono 92 mila per una superficie di 14.200 ettari. Abbiamo acquisito, normalizzato e organizzato i dati e le informazioni provenienti dalle banche date di enti diversi, comuni, province, camere di commercio, catasto ma anche gestori di servizi e utilità per creare un unico database accessibile attraverso un portale internet dedicato”, ha spiegato Paola Carron, vicepresidente di Assindustria Venetocentro. L'obiettivo del geoportale è supportare la programmazione dello sviluppo del territorio, incentivando il riuso, la riqualificazione e la rigenerazione degli immobili esistenti in sintonia con la normativa regionale sul consumo di suolo. Accedendo al portale si potrà effettuare la ricerca di capannoni o aree libere, conoscendo le connessioni esistenti a internet e alla rete stradale e autostradale, il valore di mercato, informazioni e dati statistici utili alle istituzioni locali per la programmazione territoriale.(Rev)