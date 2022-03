Malta: leader Partito nazionalista, se rivincono i laburisti Caruana Galizia sarà morta invano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornalista Daphne Caruana Galizia sarà morta invano se il Partito laburista vincerà con un'ampia maggioranza le elezioni di questo fine settimana a Malta. Lo ha dichiarato il leader del Partito nazionalista, Bernard Grech, in un'intervista al quotidiano "The Times of Malta" in vista delle elezioni parlamentari del 26 marzo. "Potremmo finire per avere lo stesso primo ministro e la stessa maggioranza, o una peggiore, se le persone non si recheranno alle urne. Se i laburisti verranno rieletti con una grande maggioranza, il vostro lavoro di giornalisti si rivelerà futile e Daphne Caruana Galizia sarà morta invano", ha dichiarato Grech in riferimento alla giornalista maltese uccisa nel 2017, invitando i cittadini a votare per ridurre la maggioranza di cui dispone il Partito laburista o per eleggere un governo del Partito nazionalista. Stando ad un sondaggio diffuso nei giorni scorsi, il Partito laburista al governo dovrebbe vincere le prossime elezioni con il 55,1 per cento dei voti, mentre il Partito nazionalista all'opposizione otterrebbe il 43,5 per cento.(Res)