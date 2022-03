Ciclismo: Bonaccini, orgogliosi di ospitare questa edizione della Coppi-Bartali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- "Al via in Emilia-Romagna l'edizione 2022 della Settimana internazionale Coppi e Bartali, la gara ciclistica che si corre da oggi, 22 marzo, al 26 nel ricordo dei due grandi campioni italiani, che hanno fatto la storia delle due ruote". L'annuncio è della Regione Emilia-Romagna in una nota che ha precisato: "L'edizione 2022 della Coppi-Bartoli ha un valore particolare perché è il primo evento ciclistico di quest'anno che la Regione sostiene. Delle cinque tappe previste, sono tre quelle che si svolgeranno nella nostra regione: la prima a Riccione, poi Longiano e San Marino; le ultime due tappe del tracciato in Toscana". A tal riguardo è intervenuto anche il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, affermando che "l'Emilia-Romagna è una terra che ama profondamente il ciclismo, sport al quale ha dato grandissimi campioni. Siamo onorati e orgogliosi di ospitare questa edizione della Coppi-Bartali, che accenderà i riflettori ancora una volta su un distretto unico al mondo, sotto l'egida di un accordo con ministero degli Affari Esteri e Ice per la promozione delle eccellenze italiane, a partire dal settore dell'automotive". "Ma è anche l'occasione che si rinnova ogni anno - ha concluso il presidente - di rendere omaggio a due grandi campioni italiani che hanno fatto la storia di questo bellissimo sport e ancora possono rappresentare un modello di lealtà e impegno sportivo per i grandi professionisti come per i giovani che si approcciano a questa disciplina, dura, impegnativa, ma anche scuola di vita". (Ren)