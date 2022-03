Bulgaria-Polonia: presidente Radev con omologo Duda, rafforzare fianco est della Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria e la Polonia sono unite nell'impegno di rafforzare il fianco orientale della Nato. Lo ha detto il presidente bulgaro Rumen Radev nel corso di un incontro avvenuto oggi a Sofia con l'omologo polacco, Andrzej Duda. "L'aggressione russa in Ucraina ha messo in luce la questione della sicurezza in modo più acuto che mai. Insieme alla Polonia, siamo uniti nei nostri sforzi per rafforzare il fianco orientale della Nato", ha affermato Radev al termine dell'incontro secondo quanto riferisce l'emittente radiofonica "Bnr". Radev e Duda hanno discusso le condizioni per l'introduzione, da parte dell'Alleanza, di una risposta graduale a seconda delle minacce. La formazione di gruppi tattici multinazionali è solo un elemento di questi sforzi, ha affermato il presidente Radev. (segue) (Seb)